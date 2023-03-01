Новый отель с прекрасными номерами для отдыха ждет вас. Ренвиллс – это гостиница на час в Мытищах по доступной цене (стоимость вас приятно удивит) и при этом с превосходным сервисом и удобным бронированием. Начнем с месторасположения. Наш отель расположен всего в 10 метрах от остановки транспорта Троицкая. Ближайшие станции метро – Мытищи и Медведково, Москва. А если вы приедете на своем автомобиле, то легко найдёт место для парковки. Рядом обустроены шесть автомобильных стоянок. Также вы сможете подобрать ресторан недалеко от отеля и осмотреть достопримечательности и интересные места.

Важный бонус. Вы бронируете номер в нашем отеле в Мытищах недорого и при этом получаете первоклассный сервис. Персонал вежлив и услужлив. Все ваши просьбы будут выполнены, ни одного лишнего вопроса вы не услышите. Можно заказать еду и напитки в номер, украсить его к вашей романтической встрече. Все это оперативно, профессионально и без любопытства.

Конечно, Ренвиллс отличается от многих отелей на час в Мытищах своим номерным фондом. Только современные материалы, яркие детали интерьера и абсолютная продуманность каждого сантиметра пространства. При более чем приемлемой стоимости номеров вы можете остановиться в отличном номере со всеми удобствами.

Особенно обращаем внимание на такие нюансы как:

Большие двуспальные кровати. Они удобны для жарких встреч и комфортного сна.

Современные матрасы превосходного качества. Никаких пружин, заломов и другого дискомфорта.

Кондиционеры в каждом номере. Вы легко сможете сделать воздух прохладнее или, напротив, добавить тепла.

Каждый гость получает туалетные принадлежности и полотенца. Все, что вам останется сделать, это провести несколько часов в нашем отеле Ренвилл в абсолютно комфортных условиях. Такой отдых сделает ваш день незабываемым!