Наш отель – это место, где сбываются мечты и самые дерзкие фантазии. Чистые номера с эксклюзивным дизайном точно не оставят Вас равнодушными. Мы всегда рады всем гостям и готовы удивить высоким сервисом и оправдать Ваши даже самые смелые ожидания.
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : Нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : да
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
- Макс. кол-во человек: 2
- Площадь номера: 30
- Наличие джакузи : нет
Новый отель с прекрасными номерами для отдыха ждет вас. Ренвиллс – это гостиница на час в Мытищах по доступной цене (стоимость вас приятно удивит) и при этом с превосходным сервисом и удобным бронированием. Начнем с месторасположения. Наш отель расположен всего в 10 метрах от остановки транспорта Троицкая. Ближайшие станции метро – Мытищи и Медведково, Москва. А если вы приедете на своем автомобиле, то легко найдёт место для парковки. Рядом обустроены шесть автомобильных стоянок. Также вы сможете подобрать ресторан недалеко от отеля и осмотреть достопримечательности и интересные места.
Важный бонус. Вы бронируете номер в нашем отеле в Мытищах недорого и при этом получаете первоклассный сервис. Персонал вежлив и услужлив. Все ваши просьбы будут выполнены, ни одного лишнего вопроса вы не услышите. Можно заказать еду и напитки в номер, украсить его к вашей романтической встрече. Все это оперативно, профессионально и без любопытства.
Конечно, Ренвиллс отличается от многих отелей на час в Мытищах своим номерным фондом. Только современные материалы, яркие детали интерьера и абсолютная продуманность каждого сантиметра пространства. При более чем приемлемой стоимости номеров вы можете остановиться в отличном номере со всеми удобствами.
Особенно обращаем внимание на такие нюансы как:
- Большие двуспальные кровати. Они удобны для жарких встреч и комфортного сна.
- Современные матрасы превосходного качества. Никаких пружин, заломов и другого дискомфорта.
- Кондиционеры в каждом номере. Вы легко сможете сделать воздух прохладнее или, напротив, добавить тепла.
Каждый гость получает туалетные принадлежности и полотенца. Все, что вам останется сделать, это провести несколько часов в нашем отеле Ренвилл в абсолютно комфортных условиях. Такой отдых сделает ваш день незабываемым!
Лучшее решение, если нужен отель на ночь в Мытищах. Всё очень чисто, работники отеля очень предупредительные. Туалет-душ в порядке, свежие. Всё понравилось”
Шумоизоляция в гостинице отличная. Заезжал с девушкой на несколько часов, как раз то, что нужно, чтобы спокойно провести время вдвоем. Дома всё равно романтики не получится, да и всякие бытовые шумы от соседей не способствуют созданию атмосферы. А тут настоящий романтик по очень доступной цене”
Впервые снимала номер в гостинице для свидания (мужчина из другого города), очень волновалась, это была одна из первых наших встреч. Но спасибо отелю, не подвели! Стандарт по очень приятной цене, удобная большая кровать со свежим бельем. В душе всё, что нужно, есть, не пришлось нести с собой. В общем, романтика. Всё понравилось.”
Понравилось, что в Улучшенном помимо кровати есть удобные, мягкие кресла. Мы брали тариф ночь, поэтому хотелось ещё и посидеть, пообщаться, выпить вина. И цена порадовала. Большое спасибо персоналу отеля!”
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Все наши номера оборудованы новыми, современными, просторными душевыми кабинами.
Мы предоставляем гостям бесплатные чай, кофе. В каждом номере высокоскоростной интернет.
Для того, чтобы отменить бронь, Вам достаточно позвонить нашим администраторам по номеру отеля и предупредить об отмене.